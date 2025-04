Köln & Nürnberg gehen bei Cvetkovic leer aus

Der RSC Anderlecht steht vor der Verpflichtung von Mihajlo Cvetkovic vom serbischen Klub FK Cukaricki. Wie ‚Sky‘ berichtet, befinden sich die Belgier mit dem 18-Jährigen in fortgeschrittenen Gesprächen über einen Wechsel im Sommer. Eine Ablöse von drei bis vier Millionen Euro steht im Raum.

Cvetkovic, der im März sein Debüt für Serbiens A-Nationalmannschaft gab, erzielte in der laufenden Saison in der serbischen Super Liga in 26 Einsätzen sieben Treffer. Auch der 1. FC Köln und der 1. FC Nürnberg zeigten zuletzt Interesse an dem Mittelstürmer. Die Franken haben Cvetkovic als möglichen Ersatz für Stefanos Tzimas (19) ins Visier genommen, der den Verein im Sommer verlässt und zu Brighton & Hove Albion wechselt.