Gúlacsi: „Ich schätze RB sehr“

Péter Gulácsi hat die Frage zu seiner Zukunftsplanung umschifft. Im Gespräch mit dem ‚Sportbuzzer‘ sagt der Torhüter von RB Leipzig: „Ich schätze RB sehr, weiß, welche Möglichkeiten mir dieser Klub eröffnet hat und eröffnet, bin dafür sehr dankbar. Mein Vertrag läuft noch zwei Jahre, ich will noch einige Jahre auf Top-Niveau in einer Top-Liga spielen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Zunächst gelte es, die „großen Ziele“ zu erreichen. „Danach wird man zum gegebenen Zeitpunkt miteinander über die Zukunft sprechen“, so Gulácsi, der noch einen Vertrag bis 2023 besitzt. Per Ausstiegsklausel dürfte der 30-jährige Ungar in diesem Sommer aber wechseln. Zuletzt wurde er unter anderem bei Borussia Dortmund gehandelt.