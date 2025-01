Marmoush-Ersatz: Zieht Eintracht den Burkardt-Transfer vor?

Im Falle eines Winterabgangs von Topscorer Omar Marmoush (25) könnte Eintracht Frankfurt bei Mainz 05 vorstellig werden. Wie ‚Sky‘ berichtet, will man bei den Hessen die Möglichkeit prüfen, den deutschen Nationalspieler (zwei Länderspiele) schon im Januar in die Mainmetropole zu lotsen. Der 24-jährige Stürmer steht noch bis 2027 in Mainz unter Vertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Mainzer Sportvorstand Christian Heidel hatte einen Wintertransfer Ende Dezember eigentlich ausgeschlossen: „Jonny Burkardt wird den Verein im Winter definitiv nicht verlassen – egal, wer kommt.“ Ob Heidel auch bei einem lukrativen Angebot der Eintracht, die mit einem Marmoush-Abgang 80 Millionen Euro einnehmen könnte, standhaft bleiben kann, wird sich zeigen.