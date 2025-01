Im zweiten Anlauf: Wird Augsburg Cardona los?

Der FC Augsburg könnte Irvin Cardona schon bald loswerden und sogar noch ein Transferplus erwirtschaften. Der Franzose, der aktuell noch an Espanyol Barcelona verliehen ist, steht der ‚L’Équipe‘ zufolge vor der Auflösung seines Leihvertrags, um anschließend fest zur AS St. Étienne zu wechseln. Der 27-Jährige war in der vergangenen Saison bereits auf Leihbasis bei St. Étienne und maßgeblich am Aufstieg in die erste Liga beteiligt, dennoch wurde die Kaufoption nicht gezogen.

Das will der französische Erstligist jetzt nachholen und Cardona im zweiten Anlauf festverpflichten. Dem Bericht zufolge liegt die Kaufoption für Espanyol, wo Cardona über die Rolle eines Jokers nur selten hinauskommt, bei 1,8 Millionen Euro. St. Étienne, das in der Ligue 1 aktuell auf dem Relegationsrang 16 liegt, will diese gerne noch etwas drücken. Augsburg hatte Cardona vor zwei Jahren von Stade Brest für 500.000 verpflichtet.