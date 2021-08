Schalke: Neuer Interessent für Bozdogan

Can Bozdogan könnte statt zu Rapid Wien in die Türkei wechseln. Nach Informationen von ‚Transfermarkt.de‘ hat Besiktas in dieser Woche offiziell Interesse am Schalker Mittelfeldspieler hinterlegt. Bozdogan verlängerte im Oktober bis 2024 bei S04, ist beim Zweitligisten aber aktuell nicht gefragt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neben Besiktas ist auch weiterhin Rapid Wien um eine Leihe des 20-Jährigen bemüht. Laut ‚Transfermarkt.de‘ hakt es allerdings an den Konditionen für eine Kaufoption. Die Österreicher konnten die Forderungen des FC Schalke bislang nicht erfüllen.