Barça: Abwehr-Duo soll Platz machen

Andreas Christensen (25) kommt für die Innenverteidigung, César Azpilicueta (32) und Noussair Mazraoui (24) sollen folgen. Alle drei sind für die Abwehr eingeplant und ablösefrei zu haben. Dass die Bosse im Umkehrschluss andere Profis aus dem aktuellen Kader abgeben müssen und wollen, liegt auf der Hand.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die ‚Sport‘ widmet sich heute diesem Thema und nennt allen voran Clément Lenglet (26) und Sergiño Dest (21) als Verkaufskandidaten. Für beide würde man demzufolge gerne noch vor Ende Juni einen Abnehmer finden. Erstgenannter steht bei Newcastle United hoch im Kurs und könnte entsprechend eine ordentliche Ablöse einbringen. Im Winter allerdings lehnte Lenglet einen Wechsel zu den Magpies ab.

Mittlerweile steht Newcastle in der Premier League aber wieder besser da und es scheint, als könne man dem Abstieg entkommen. Zur nächsten Saison soll dann noch einmal kräftig in den Kader investiert werden. Gut möglich, dass erneut Gespräche mit Lenglet geführt werden. Besonders rosig ist die Perspektive des Franzosen in Barcelona nicht mehr.

Zwei Interessenten für Dest

Vermehrt gefragt ist in diesen Tagen dagegen der US-Amerikaner Dest. Laut der ‚Sport‘ darf dieser im Sommer trotzdem gehen – vor allem, wenn Azpilicueta und Mazraoui kommen. Die AS Rom hat schon bei Dest angeklopft und auch die AS Monaco soll mittlerweile einen Kauf des Rechtsverteidigers anstreben. Gehen will der Rechtsfuß aber nur zu einem Klub auf Topniveau. Ob sich ein solcher findet, bleibt abzuwarten.

Ähnliches gilt auch für Samuel Umtiti (28), den die ‚Sport‘ nicht erwähnt. Der französische Weltmeister gehört bei den Verkaufskandidaten aber wohl schon zum Inventar und muss daher nicht mehr ausgiebig thematisiert werden.