Zaragoza spricht über Bayern-Wechsel

Bryan Zaragoza (22) hat sich zu den Hintergründen seines Sommerwechsels zum FC Bayern geäußert. In der ‚Bild‘ erklärt der spanische Flügelstürmer: „In den Gesprächen mit den Verantwortlichen habe ich erklärt, dass ich den Wechsel will, aber bis Saisonende in Granada bleiben möchte. Denn das ist mein Herzensverein und dem möchte ich erst den Klassenerhalt sichern, bevor ich gehe.“ Zaragoza verrät: „Sie sagten, dass ich ein sehr dankbarer Junge sei, das sehr gut fänden und mich bei meinem Vorhaben unterstützen würden.“

Mit dem FC Granada steht Zaragoza derzeit auf dem vorletzten Tabellenplatz. Nach der Saison geht es für 13 Millionen Euro nach München. Bei Bayern hat der 1,64 Meter große Rechtsfuß einen Vertrag bis 2029 unterschrieben. Über seine Vorbereitung auf den Wechsel in die Bundesliga erzählt Zaragoza: „Ich nehme seit zwei Wochen Deutsch-Unterricht. Drei Tage pro Woche kommt ein Privatlehrer zu mir nach Hause. Ich will nämlich mit einem sprachlichen Fundament nach München gehen, um bestmöglich auf die Aufgaben dort vorbereitet zu sein. Noch tue ich mich etwas schwer, aber das wird.“