Schalke - Gladbach: Die Aufstellungen

Der FC Schalke hat eigentlich keine realistische Chance auf einen Verbleib in der Bundesliga. Sollte gegen Borussia Mönchengladbach ein Dreier eingefahren werden, würde man wohl noch eine Minimalchance wahren. Die Fohlen kämpfen ihrerseits gegen eine unglückliche Serie an. Seit Bekanntwerden des Rose-Abschieds zum Saisonende, hagelte es wettbewerbsübergreifend sieben Niederlagen in Folge.

Schalke mit Abwehrriegel, Gladbach mit Rotation

Die Schalker müssen auf einige Spieler verzichten. Neben einer Reihe von bereits bekannten Langzeitverletzten, gab es in der Woche zusätzliche Ausfälle. Nabil Bentaleb und Hamza Mendyl zogen sich Verletzungen zu und stehen ebenfalls länger nicht zur Verfügung.

Dimitrios Grammozis bietet voraussichtlich eine Dreier- respektive Fünferkette auf. In der Offensive werden Benito Raman und Suat Serdar versuchen, Matthew Hoppe als alleinige Sturmspitze in Szene zu setzen. Außerdem feiert Kerim Calhanoglu sein Startelfdebüt.

Marco Rose wirft die große Rotationsmaschine nicht an. Im Vergleich zum Spiel gegen Manchester City wartet er mit zwei Veränderungen auf. Alassane Pléa und Christoph Kramer rücken für Breel Embolo und Denis Zakaria in die Startelf.

Die Aufstellungen

FC Schalke 04

Borussia Mönchengladbach