Rostock schlägt bei Bayern zu

Sarpreet Singh läuft ab der kommenden Saison für Hansa Rostock auf. Bei der Kogge erhält der 24-jährige Neuseeländer einen Dreijahresvertrag. Beim FC Bayern stand der Mittelfeldspieler noch bis 2024 unter Vertrag. Zu den Ablösemodalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart.

„Ich freue mich sehr auf dieses neue Kapitel in meiner Karriere und künftig für die Traditionsverein und in diesem fantastischen Stadion zu spielen. Bislang hatte ich nur die Erfahrung gegen Hansa anzutreten, daher kann ich es kaum erwarten, nun für Hansa aufzulaufen“, so Singh.

