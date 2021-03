Agüero reagiert auf Barça-Gerüchte

Sergio Agüero will sich hinsichtlich eines Abschieds von Manchester City in Richtung des FC Barcelona nicht verrückt machen. „Sie schreiben alle Barça, Barça, Barça. Warten wir ein bisschen, schauen wir mal. Stopp. Ich bin immer noch bei City“, sagte der 32-jährige Stürmer auf der Streaming-Plattform Twitch (zitiert via ‚as‘).

Nach der Saison läuft Agüeros Vertrag bei den Citizens aus und derzeit deutet wenig auf eine Vertragsverlängerung des Argentiniers hin. Der FC Barcelona bringt sich mit einem konkreten Angebot bereits in Stellung, um den Angreifer im Sommer ins Camp Nou zu holen und mit Nationalmannschaftskollege Lionel Messi zu vereinen.