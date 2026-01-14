Übernimmt Mertesacker beim DFB?

Per Mertesacker könnte in Zukunft einen Job beim DFB übernehmen. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge ist der Weltmeister von 2014 ein heißer Kandidat für einen bislang nicht näher definierten Posten. Ins Spiel bringt die Boulevardzeitung das Amt des Geschäftsführers Sport, das derzeit noch von Andreas Rettig bekleidet wird. Dessen Vertrag läuft Ende 2026 aus.

Vorher stünde Mertesacker wohl ohnehin nicht zur Verfügung. Laut der ‚Bild‘ will der 41-Jährige nach seinem Abschied vom FC Arsenal im Sommer mindestens ein Jahr Pause machen. Dass Mertesacker seine Arbeit als Akademiemanager der Gunners zum Saisonende beenden wird, teilte Arsenal bereits offiziell mit. Sein Vertrag als ‚ZDF‘-Experte läuft nach aktuellem Stand im Anschluss an die WM im Sommer aus.