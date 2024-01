Mainz: Neue Co-Trainer für Siewert

https://www.mainz05.de/news/soeren-hartung-und-niko-bungert-neue-co-trainer-bei-den-profis

1. FSV Mainz 05 - Sören Hartung und Niko Bungert neue Co-Trainer bei den Profis

Der bisherige U17-Trainer Hartung und Ex-Profi Bungert unterst ü tzen ab sofort Chef-Trainer Jan Siewert. Hartung (4. v. l.) und Bungert (3.v.r.) standen am Neujahrstag erstmals in neuer Funktion auf dem Trainingsplatz. Sören Hartung und Niko Bungert sind die beiden neuen Co-Trainer von Jan Siewert bei den Profis. Sie leiten bereits am heutigen Neujahrstag gemeinsam die erste Trainingseinheit auf dem WOLFGANG FRANK CAMPUS und begleiten das Team am Dienstag ins Trainingslager nach Andalusien. Ex-Profi