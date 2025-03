Europa League-Dauersieger Gameiro beendet Karriere

Kevin Gameiro beendet im Alter von 37 Jahren seine Karriere. Das gab der 13-fache französische Nationalspieler am Sonntagabend in den sozialen Medien bekannt. Seine größten Erfolge feierte der Stürmer in der Europa League, die er zwischen 2014 und 2016 dreimal in Folge mit dem FC Sevilla und 2018 dann mit Atlético Madrid gewinnen konnte.

Zudem kann Gameiro in seiner langen Karriere auf einen Meistertitel mit Paris St. Germain in Frankreich und einen Pokalsieg in Spanien mit dem FC Valencia zurückblicken. Insgesamt absolvierte der Franzose über 300 Pflichtspiele in der Ligue 1 und über 200 Partien in La Liga. Seine letzte Station war Racing Straßburg, seit dem vergangenen Sommer war Gameiro ohne Verein.