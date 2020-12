Transferzeugnis FC Bayern: Massig Luft nach oben

Alexander Nübel (Schalke 04/ablösefrei)

Den vielleicht verheißungsvollsten deutschen Torhüter zum Nulltarif – ein Top-Deal für die Bayern. Bislang lief Nübel zweimal als Neuer-Vertreter auf. Im Pokal gegen den 1. FC Düren (3:0) war er wenig gefordert, in der Champions League gegen Atlético Madrid (1:1) zeigte er ein paar Unsicherheiten mit dem Fuß. Unter dem Strich erfüllt der 24-Jährige den vorgesehenen Job als Nummer zwei. Aus Spieler-Sicht bleibt der Wechsel auf die Bayern-Bank aber fragwürdig. Note: 3,5.

Bouna Sarr (Olympique Marseille/8 Mio.)

Wunschspieler Sergiño Dest ging nach Barcelona, mit Sarr kam eine erfahrenere, aber auch weniger aufregende Alternative. Gleich zu Beginn war der 28-jährige Franzose mittendrin in der Rotation von Hansi Flick. Nach einigen mäßigen Auftritten flog er zuletzt aber aus dem Kader. Sogar Innenverteidiger Niklas Süle erhielt rechts hinten schon den Vorzug. Note: 4,5.

Tanguy Nianzou (Paris St. Germain/ablösefrei)

Halb Europa war hinter dem Defensivjuwel her, den ablösefreien Zuschlag erhielten schließlich die Bayern. Für die Zukunft hat man an der Säbener Straße große Pläne mit dem 18-jährigen Nianzou – bislang steht jedoch erst ein Kurzeinsatz auf der Uhr. Grund: Gleich zwei lange Verletzungspausen. Keine Note.

Marc Roca (Espanyol Barcelona/9 Mio.)

Hasan Salihamidzic setzte die Verpflichtung seines Wunschspielers durch – Flick hat aber kaum Verwendung für Roca. Nur in relativ bedeutungslosen Spielen durfte der 24-jährige Spanier mal von Anfang ran, zeigte dabei interessante Ansätze, flog gegen RB Salzburg (3:1) aber auch vom Platz. Dass der Trainer nicht auf Roca setzt, beweisen die vergangenen Wochen besonders. Schließlich herrschte auf der Sechs ein großer personeller Engpass – Roca saß meist trotzdem nur draußen. Note: 4,5.

Douglas Costa (Juventus Turin/Leihe)

Überraschend holte der FCB kurz vor Toresschluss den Brasilianer zurück, der seitdem eine verlässliche Nummer vier auf den Flügeln ist. Beim 3:1-Sieg in Stuttgart erzielte Costa auch schon ein wichtiges Tor, ansonsten ist er insbesondere dafür da, Kingsley Coman, Serge Gnabry und Leroy Sané zu entlasten. Dass der 30-Jährige über den Sommer hinaus bleibt, hält sein Berater indes für „unwahrscheinlich“. Note: 3,5.

Leroy Sané (Manchester City, 45 Mio.)

Der Königstransfer erfüllt die Erwartungen noch nicht. Zwar sammelte Sané schon acht Torbeteiligungen – darunter wichtige Treffer gegen Dortmund und zweimal gegen Salzburg. Das uneingeschränkte Vertrauen von Flick fehlt jedoch. Bestes Beispiel: Im Topspiel bei Bayer Leverkusen (2:1) wechselte der Coach Sané erst ein und dann wieder aus. Die Höchststrafe für den Nationalspieler, der sich insbesondere in der Defensivarbeit verbessern muss. Flick wird jedoch zurecht nicht müde, immer wieder auf Sanés Verletzungshistorie zu verweisen. Note: 4.

Eric Maxim Choupo-Moting (Paris St. Germain/ablösefrei)

Die Verpflichtung des Stürmers stellte kein Risiko dar. Mit dem 31-jährigen Choupo-Moting haben die Bayern nun einen erfahrenen Backup für Robert Lewandowski in ihren Reihen. Bei seinen neun Einsätzen traf der gebürtige Hamburger immerhin dreimal. Note: 3,5.

Fazit

Dass die Bayern auch in dieser Saison wieder in allen Wettbewerben voll im Soll liegen, liegt nicht an einem besonders genialen Transfermarkt. In den anstrengenden vergangenen Wochen waren es eher die Alteingesessenen wie Manuel Neuer, Thomas Müller oder Robert Lewandowski, die für Siege sorgten. Bei allen Neuzugängen bleibt massig Luft nach oben. Zugegeben: Den Triple-Sieger in Zeiten der Coronakrise noch zu verstärken, ist ein schwieriges Unterfangen.

