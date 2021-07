Berichte: Schubert verlässt Schalke

Schalke 04 kann Markus Schubert offenbar bald von der Gehaltsliste streichen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, steht der Torhüter vor einem festen Wechsel zum niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim. Laut ‚Sky‘ und ‚Sport1‘ ist der Deal bereits in trockenen Tüchern.

Der 23-Jährige war 2019 ablösefrei von Dynamo Dresden nach Gelsenkirchen gekommen. Neunmal lief er in der Folgesaison in der Bundesliga auf, zeigte aber ziemlich wacklige Leistungen. Im vergangenen Sommer wurde Schubert dann an Eintracht Frankfurt verliehen, wo er die Spielzeit als Nummer zwei komplett auf der Bank verbrachte.

In den Niederlanden winkt nun mehr Spielpraxis und ein Dreijahresvertrag. Schalke kassiert laut ‚Sport1‘ keine Ablöse. Schuberts Vertrag ist noch bis 2023 datiert. Dem Vernehmen nach spart S04 aber nun immerhin 1,5 Millionen Euro Gehalt pro Jahr. Als Nummer eins für die zweite Liga ist Routinier Ralf Fährmann (32) eingeplant.