Treffen geplant: Verlockende Option für Krösche

Markus Krösche weckt offenbar konkretes Interesse beim AC Mailand. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, dass der 44-Jährige einer von vier Kandidaten für den vakanten Sportdirektor-Posten ist.

Mehr noch: Milans Vorstandsvorsitzender Giorgio Furlani plane für die kommenden rund zwei Wochen ein Treffen mit Krösche sowie den drei anderen Optionen Fabio Paratici (zuletzt Tottenham), Igli Tare (zuletzt Lazio Rom) und Thiago Scuro (aktuell AS Monaco).

Die Favoriten sind laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ Paratici und Tare. Krösche dürfte ohnehin nicht ohne Weiteres aus Frankfurt loszueisen sein, bis 2028 ist der Sportvorstand vertraglich noch an die Eintracht gebunden.

Zur Saison 2021/22 hatte Krösche am Main übernommen, holte mit der SGE die Europa League und zog in die Champions League ein. Auch aktuell stehen die Hessen gut da, können mit einem Sieg gegen Union Berlin am heutigen Sonntag (15:30 Uhr) Platz drei zurückerobern.

In Mailand sehnt man sich derweil einmal mehr nach dem Glanz vergangener Tage. Die Rossoneri belegen in dieser Saison trotz Ablöseausgaben von über 120 Millionen Euro nur Platz acht, in der Champions League schied man in den Playoffs gegen Feyenoord Rotterdam aus.