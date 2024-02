Barça: Deco verteidigt Roque-Preis

FC Barcelona-Sportdirektor Deco rechtfertigt den Transfer von Vitor Roque zu den Katalanen. „Liverpool kaufte Darwin Nunez vor zwei Jahren für 90 Millionen Euro von Benfica Lissabon, Newcastle zahlte 70 Millionen Euro für Isak. Man kann die Ablöse erst nach einiger Zeit bewerten, aber wir haben keine verrückte Summe für ihn bezahlt“, so der Barça-Verantwortliche im Interview mit der katalanischen Tageszeitung ‚La Vanguardia‘. Für den 18-jährigen Stürmer, der im Januar vom brasilianischen Erstligisten Athletico Paranaense zu den Spaniern wechselte, hat man 30 Millionen Euro Ablösesumme bezahlt, weitere Bonuszahlungen hingen von den Leistungen des Spielers ab.

Wie Deco im Interview erklärt, sei die Spielidee, Roque im Doppelsturm mit Robert Lewandowski (35) aufzustellen. Es fehlte an einem Stürmer, der die Tiefe sucht, so „wie es Samuel (Eto‘o, Anm. d. Red.) oder Luis Suárez getan haben. Ohne sie vergleichen zu wollen“. Der brasilianische Neuzugang erzielte in 93 Spielminuten (5 Einsätze) in La Liga bereits zwei Tore für den aktuellen Tabellendritten.