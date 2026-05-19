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Offiziell 2. Bundesliga

Hertha-Keeper unterschreibt

von Dominik Sandler - Quelle: herthabsc.com
3 min.
Tim Goller im DFB-Pokal @Maxppp

Zweitligist Hertha BSC bindet Nachwuchshoffnung Tim Goller an den Verein. Der 21-Jährige hat beim Hauptstadtklub einen bis 2028 gültigen Vertrag unterschrieben. Für die deutsche Nationalmannschaft hat Goller bis zur U19 alle U-Teams durchlaufen.

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„Tim hat sein großes Potenzial schon vielfach unter Beweis gestellt. Er ist als Torhüter noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung angelangt und wir freuen uns, ihn bei dieser weiterhin zu begleiten“, so Sportdirektor Benjamin Weber. Zu einem Profieinsatz kam Goller noch nicht, saß unter anderem in der abgelaufenen Saison bei vier Partien aber immerhin als Nummer zwei auf der Bank. Wie es bei der Hertha mit dem umworbenen Stammkeeper Tjark Ernst (23) und Ersatzmann Marius Gersbeck (30) weitergeht, ist noch nicht klar.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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