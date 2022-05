Anfragen für Schalke-Keeper Fraisl

Ob Martin Fraisl auch in der kommenden Saison beim FC Schalke 04 zwischen den Pfosten stehen wird, ist noch offen. „Es gibt Signale vom Klub, mit Martin nach Saisonende zu sprechen“, erklärt Fraisls Berater Sascha Empacher gegenüber der ‚WAZ‘. Der Spieleragent verweist aber gleichzeitig darauf, dass dem 28-jährigen Keeper weitere Türen offenstehen: „Martin hat einige Anfragen auf demselben Level, also keine Sorge.“

Bis zum Saisonende hatte Fraisl im vergangenen Sommer unterschrieben. Den Posten als Nummer eins übernahm er nach dem 7. Spieltag. „Schalke ist ein fairer Klub, Martin ein echter Sportsmann und es geht so oder so weiter“, stellt Empacher klar. Nach FT-Infos haben mehrere Erstligisten aus dem Ausland ihr Interesse an Fraisl hinterlegt.