Donetsk keine Hürde: Dreimal Bestnote für die Bayern

Obwohl der FC Bayern von Beginn an den Druck hochhielt und es im Strafraum des Gastgebers brennen ließ, ging Donetsk nach knapp fünf Minuten durch den Brasilianer Kevin mit 1:0 in Führung. Ein Konter, der den Rekordmeister kalt erwischte. An den Spielanteilen änderte das allerdings nicht. Bayern bespielte die Abwehr der Ukrainer durchgehend und behielt das Zepter in der Hand.

Dass Konrad Laimer (11.) mit seinem ersten Champions League-Tor im Trikot der Bayern für den schnellen Ausgleich sorgte, war deshalb keine Überraschung. Die Münchner schnürten Donetsk daraufhin in der deren Hälfte ein. Georgiy Sudakov (44.) vergab für Donetsk nach einem Konter kläglich, im Gegenzug besorgte Thomas Müller (45. + 1) dann jedoch die verdiente Führung für den FCB.

Bayern legt nach

Die Gäste behielten auch in Durchgang zwei die Kontrolle und hätten nach einer Ecke durch Jamal Musiala (66.) den dritten Treffer erzielen müssen. Der mitunter überfordert wirkende Schiedsrichter hatte etwas dagegen und pfiff den Bayern das Tor aufgrund eines Blocks von Mathys Tel gegen gegnerischen Torhüter weg – eine äußerst fragwürdige Entscheidung. Nach Foul am eingewechselten Sacha Boey (68.) gab es dann Elfmeter für Bayern, den Michael Olise (70.) verwandelte.

Fortan ließ die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany es etwas ruhiger angehen. Nutzen zog Donetsk daraus aber nicht. Im Gegenteil. Die Bayern erhöhten durch Musiala (87.) und Olise (90. + 3) noch auf 5:1. Selbst in der Höhe war das Ergebnis absolut verdient, es hätte sogar noch deutlich höher ausfallen können.

Torfolge

1:0 Kevin (5.): Ballgewinn von Donetsk im Mittelfeld. Die Bayern sind defensiv entblößt, Kim versucht auf Abseits zu spielen, doch hat damit keinen Erfolg. Ein Schnittstellenpass von Zubkov auf Kevin, der anschließend frei auf Peretz zuläuft und eiskalt ins lange Eck verwandelt.

1:1 Laimer (11.): Bayern greift mit vielen Offensivkräften an. Ein Pass von Kimmich in den Strafraum wird noch durch Verteidiger abgelenkt, doch der Ball landet bei Laimer. Der Österreicher fasst sich ein Herz und nagelt die Kugel aus kurzer Distanz mit voller Wucht ins Netz. Keine Chance für Keeper Riznyk.

1:2 Müller (45. + 1): Sané erobert den Ball im Mittelfeld, Musiala nimmt ihn auf und dribbelt an. Donetsk ist unsortiert, die Profis aus der Ukraine sehen den einlaufenden Müller nicht. Der Routinier bekommt den Ball von Musiala aufgelegt und versenkt aus wenigen Metern zur Führung.

1:3 Olise (70.): Boey wird auf der Strafraumkante gelegt. Zum fälligen Elfmeter tritt Olise an. Der Franzose verwandelt mit seinem linken Fuß aus Sicht des Schützen links oben und völlig unhaltbar zum dritten Bayern-Treffer.

1:4 Musiala (87.): Musiala bekommt den Ball im Strafraum, lässt einen Verteidiger mit einem Hüftschwenker ins Leere grätschen. Auch Keeper Riznyk taucht frühzeitig ab. Anschließend lässt Musiala das Netz zappeln.

1:5 Olise (90. + 3): Donetsk ist platt und lässt Olise unbedrängt in den Strafraum eindringen. Der französische Nationalspieler dribbelt an fünf Gegenspielern vorbei und schiebt dann unbedrängt ins kurze Eck ein. Das sah viel zu leicht aus.

Die Noten für die Bayern

Eingewechselt:

65‘ Sacha Boey (2,5) für Raphael Guerreiro

65‘ Mathys Tel (3) für Leroy Sané

88‘ Arijon Ibrahimovic (-) für Thomas Müller

88‘ Adam Aznou (-) für Konrad Laimer

88‘ Eric Dier (-) für Minjae Kim