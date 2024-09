Vertragsloser Paciência wechselt nach Hiroshima

Gonçalo Paciência hat einen neuen Klub gefunden. Der japanische Erstligist Sanfrecce Hiroshima gibt offiziell die Verpflichtung des 30-jährigen Stürmers bekannt. Der ehemalige Bundesligaspieler unterschreibt in Japan einen langfristigen Vertrag. Über die Dauer des Kontrakts macht der Klub jedoch keine Angabe.

Für den portugiesischen Nationalspieler ist es die erste Herausforderung außerhalb Europas, nachdem er bereits in Griechenland, Deutschland und Spanien gespielt hat. Paciência war in der vergangenen Saison von Celta Vigo an den VfL Bochum verliehen worden. In 21 Spielen für den Ruhrpottklub sammelte der Mittelstürmer vier Scorerpunkte. Mitte August war der Vertrag des Portugiesen in Spanien aufgelöst worden.