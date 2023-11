Durchstarter Ibrahimovic: Bayern besitzt Doppel-Klausel

Frosinone Calcio hat im Fall Arijon Ibrahimovic offenbar schon eine erste Entscheidung getroffen. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat sich der italienische Erstligist darauf festgelegt, die Kaufoption auf das 17-jährige Offensivtalent ziehen zu wollen. 3,5 Millionen Euro würde der FC Bayern in diesem Fall kassieren.

Den Zugriff auf ihr Eigengewächs würden die Münchner dann aber nicht verlieren. Laut Romano verfügen die Bayern über zwei – und nicht wie bisher berichtet nur eine – Rückkaufklauseln. Im kommenden Sommer müsste der Rekordmeister dem Bericht zufolge elf Millionen Euro zahlen, um Ibrahimovic zurückzuholen, 2025 sogar 15 Millionen.

Der deutsche U19-Nationalspieler war im Sommer auf Leihbasis vom FC Bayern nach Frosinone gewechselt. Dort kommt Ibrahimovic nach einem langsamen Start in die Saison allmählich in Fahrt.

Ibrahimovic im Torrausch

Vor einer Woche gab er in der Coppa Italia sein Startelfdebüt und erzielte beim 2:1-Sieg (n.V.) prompt sein erstes Tor für seinen neuen Klub. Am vergangenen Wochenende durfte er dann erneut von Beginn an als Linksaußen ran und war mit einem Tor und einer Vorlage maßgeblich daran beteiligt, dass Frosinone mit 2:1 gegen den FC Empoli gewann.