Schalke wildert in Argentinien

Der FC Schalke 04 sucht weiter nach Verstärkungen für die Defensive. Wie der Sportjournalist César Luis Merlo berichtet, haben die Knappen ein neues, verbessertes Angebot für Felipe Sánchez abgegeben. Die Schalker wollen den 20-jährigen Argentinier demzufolge festverpflichten. Zusätzlich soll eine Weiterverkaufsbeteiligung für seinen derzeitigen Klub ausgehandelt werden.

Sánchez spielt aktuell für Gimnasia in der argentinischen Liga. Dort lief der U20-Nationalspieler in der gerade erst gestarteten Saison bisher viermal für seinen Verein auf. Sein Vertrag in Argentinien läuft noch bis 2025. Dem Vernehmen nach soll der Spieler allerdings bereits signalisiert haben, dass er nach Deutschland wechseln möchte.