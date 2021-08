BVB & Leipzig im Rennen um City-Talent Edozie

Die Talentscouts von Borussia Dortmund und RB Leipzig sind offenbar erneut im englischen Nachwuchsbereich fündig geworden. Wie Transfermark-Experte Fabrizio Romano berichtet, wollen die beiden Bundesligisten Samuel Edozie aus dem Nachwuchs von Manchester City verpflichten. Auch der FC Valencia mischt dem ‚Sky Italia‘-Journalisten zufolge im Poker mit.

Vertraglich ist der 18-Jährige noch bis 2023 an die Skyblues gebunden. Ob ihm dort der endgültige Durchbruch zugetraut wird, entschiedet sich dem Bericht zufolge bald. Falls nicht, ist der Weg für die potenziellen Interessenten frei. Edozie selbst steht einem möglichen Klubwechsel wohl offen gegenüber.

Debüt endete mit einer Finalniederlage

Beheimatet ist der wendige Rechtsfuß auf der Flügelposition, vornehmlich auf der linken Seite. Anfang August nominierte Pep Guardiola den englischen Juniorennationalspieler überraschend für die Startelf im englischen Supercup. 65 Minuten lang durfte Edozie sein Können unter Beweis stellen, konnte die 0:1-Niederlage gegen Leicester City aber auch nicht verhindern.

Ob mehr Einsätze im blauen Trikot hinzukommen, ist offen. An den ersten zwei Premier League-Spieltagen schaffte es der Tempodribbler nicht in den Spieltagskader des amtierenden englischen Meisters. Blickt man zurück auf Jadon Sancho, erwies sich der Weg von Manchester in die Bundeliga schon einmal als sinnvoller Karriereschritt.