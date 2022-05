Leweling: Sechs Bundesliga-Klubs dran

Jamie Leweling hat trotz des feststehenden Abstiegs von Greuther Fürth gute Chancen, in der Bundesliga zu bleiben. Einem Bericht der ‚Sport Bild‘ zufolge zeigen sechs Vereine aus dem deutschen Oberhaus Interesse am 21-jährigen Angreifer. Genannt werden Union Berlin, Eintracht Frankfurt, die TSG Hoffenheim, Mainz 05, Borussia Mönchengladbach und der VfL Wolfsburg.

An Fürth ist Leweling noch bis 2024 gebunden, ein Weggang in diesem Sommer gilt aber als sicher. Die Franken erhoffen sich eine Ablöse in Höhe von 3,5 bis vier Millionen Euro. Der U21-Nationalspieler kommt in dieser Saison auf fünf Tore und zwei Vorlagen in 31 Bundesliga-Einsätzen.