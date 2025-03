Als Innenverteidiger: Chelsea lockt Koundé

Der FC Chelsea schielt bei der Suche nach einem neuen Innenverteidiger in Richtung des FC Barcelona. Wie die ‚Sport‘ berichtet, gehört Jules Koundé zu den Kandidaten der Blues, die im Sommer an die Stamford Bridge gelotst werden könnten. Während der Franzose bei den Katalanen fast ausschließlich als Rechtsverteidiger zum Einsatz kommt, würde ihm in London ein Platz auf seiner Wunschposition im Abwehrzentrum winken.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zudem dürfte dem 26-Jährigen ein höheres Gehalt in Aussicht gestellt werden. Nichtsdestotrotz fühlt sich Koundé dem Blatt zufolge in Barcelona wohl, sodass sich Barça nach wie vor gute Chancen auf eine Vertragsverlängerung ausrechnen kann. Sein Vertrag beim Tabellenführer läuft noch bis 2026.