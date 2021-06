Bestätigt: Aue will Bayern-Talent Kühn

Nicolas Kühn (21) könnte seine nächsten Entwicklungsschritte bei Erzgebirge Aue gehen. Klub-Patron Uwe Leonhardt bestätigt gegenüber ‚Sport1‘ „gute Gespräche mit dem FC Bayern“ und sagt: „Nicolas ist ein Spieler, den wir gerne verpflichten würden.“

Unter der Anzeige geht's weiter

In Aue sei man „überzeugt, dass er sich in der zweiten Liga zu einem starken Spieler entwickeln“ kann. Kühn war im Januar 2020 von der zweiten Mannschaft von Ajax Amsterdam zur Bayern-Reserve gewechselt. Auf Anhieb wurde er mit dem Team Drittliga-Meister, in der abgelaufenen Saison folgte aber der Abstieg. Die Regionalliga scheint für Kühn nun keine Option zu sein.