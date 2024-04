Bundesliga: Mit sechs Teams in die Champions League?

Die Bundesliga hat vier sichere Plätze für die nächste Saison in der Champions League. Nach aktuellem Stand wären der neue Deutsche Meister Bayer Leverkusen, der FC Bayern, der VfB Stuttgart und RB Leipzig im wichtigsten europäischen Vereinswettbewerb vertreten. Unter gewissen Umständen wäre es aber denkbar, dass die deutschen Teams bis zu sechs Mannschaften in die Königsklasse entsenden.

Weil die Champions League in diesem Sommer von 32 auf 36 Teams aufgestockt wird, vergibt die UEFA an zwei Nationen bekanntermaßen jeweils einen weiteren Startplatz. In diesen Genuss kommen die beiden Ligen, die in der aktuellen Jahreswertung am besten abschneiden. Deutschland liegt derzeit knapp vor England auf Rang zwei, die Chancen sind also intakt.

Sollte dieser Fall eintreten, der BVB am Ende den Henkelpott gewinnen und gleichzeitig Fünfter werden in der Liga, dann wäre sogar der Sechste aus der Bundesliga für die Champions League 2024/25 qualifiziert. Aktuell steht Eintracht Frankfurt auf diesem Platz, aber auch der FC Augsburg und der SC Freiburg sind noch in Schlagdistanz.

