Bayer 04: Neue Nummer eins für Alonso?

Bayer Leverkusen blickt einem Wechsel auf der Torhüter-Position entgegen. In der laufenden Spielzeit darf Matej Kovar (24) immer häufiger anstelle von Platzhirsch und Kapitän Lukas Hradecky (35) zwischen den Pfosten stehen. Allerdings weiß der tschechische Torhüter, der vor allem in den Pokalwettbewerben eingesetzt wird, nicht gänzlich zu überzeugen. Laut der ‚Bild‘ entscheidet Trainer Xabi Alonso über Kovars Zukunft, der in der kommenden Saison entweder zur Nummer eins werden oder verkauft werden soll.

Entsprechend schauen sich die Verantwortlichen auch nach einem externen Neuzugang um. Zu den Kandidaten gehört, wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, Schlussmann Joan García (23) von Espanyol Barcelona. Der noch junge Spanier sammelt bereits regelmäßig in La Liga Spielpraxis (25 Einsätze in dieser Saison) und soll sich so nicht nur in Bayers Fokus befördert haben.

Denn auch der FC Arsenal und der FC Barcelona haben die Fühler nach dem U21-Nationalkeeper ausgestreckt. Vergangenes Jahr stellten die Gunners Berichten zufolge 20 Millionen Euro für García in Aussicht, dessen Arbeitgeber jedoch auf die Ausstiegsklausel pochte, die sich auf 30 Millionen Euro belaufen soll.

Auch ein Jahr später dürfte besagte Summe fällig werden, um García aus seiner Heimat loszueisen. Stellt sich die Frage, ob der deutsche Doublesieger dazu bereit ist, so viel Geld für einen neuen Torwart in die Hand zu nehmen. Sollte das der Fall sein, könnte Xabi Alonso zeitnah den nächsten Landsmann in den eigenen Reihen begrüßen.