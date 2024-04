Verhandlungen stocken: Ortega überdenkt City-Zukunft

Stefan Ortega kann sich nach zwei Jahren bei Manchester City als Nummer zwei eine Luftveränderung vorstellen. Im Anschluss an den gestrigen 4:1-Sieg gegen Aston Villa sagte der Torhüter über seine Zukunft (zitiert via ‚Manchester Evening News‘): „Am Ende ist es nicht meine alleinige Entscheidung, meine Frau ist auch da, wir erwarten das zweite Kind. Ich bin nicht mehr Anfang 20, also muss ich mit Bedacht entscheiden, was ich im Sommer mache.“

Stand jetzt läuft der Vertrag des 31-Jährigen 2025 aus. Eine Verlängerung gestaltet sich seit geraumer Zeit schwierig. Der ‚Daily Mail‘ zufolge laufen die Vertragsverhandlungen zwischen dem Keeper und den Skyblues bereits seit sechs Monaten ergebnislos. Demnach gibt es deutlich unterschiedliche Vorstellungen hinsichtlich der Laufzeit und finanziellen Konditionen.

„Es ist nicht so, dass ich den Verein dazu drängen muss, dass sich mich verkaufen. Es geht einfach darum, zu sehen, was passiert“, sagt Ortega weiter, „ich bin glücklich hier zu sein, weil es einer der größten Vereine der Welt ist. Ich bin entspannt, es gibt schlimmere Orte als hier.“

Dennoch steht hinter Ortegas City-Zukunft ein großes Fragezeichen. Neben den komplizierten Verhandlungen hegt der Ex-Bielefelder dem Bericht der ‚Daily Mail‘ zufolge immer noch den Wunsch, als Nummer eins bei einem Klub zwischen den Pfosten zu stehen. Für jenen Status bei ManCity müsste Stammkeeper Ederson (Vertrag bis 2026) den Verein verlassen. Ortega hätte seine Zukunft in dem Fall aber nicht in den eigenen Händen.

Rückkehr nach Deutschland?

Nach wie vor besteht die Möglichkeit für Ortega, weiterhin als verlässliche Nummer zwei bei den Citizens zu bleiben. Doch auch eine Rückkehr nach Deutschland ist eine Option. Dort wurde Ortega beim VfB Stuttgart als eine der möglichen Alternativen zu Leihtorhüter Alexander Nübel (27) gehandelt.