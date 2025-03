Götze erklärt: Marmoush-Abgang wiegt schwer

Mario Götze (32) hat zugegeben, dass es Eintracht Frankfurt schwerfällt, den Abgang von Omar Marmoush (26) zu kompensieren. „Erstens hat Omar eine tragende Rolle gespielt plus war torgefährlich, hat uns Spiele gewonnen plus war auch charakterlich für die Mannschaft einfach super wichtig. Und wenn das halt gerade mitten in der Saison dann nicht mehr da ist, dann muss sich die Mannschaft neu finden“, erklärt der Mittelfeldspieler im Interview mit ‚RTL/ntv‘ und ‚Sport.de‘.

Götze fährt fort: „Du hast eine Wirkung auf so viele Themen innerhalb der Mannschaft, im Verein und und und. Und das muss man erst mal kompensieren.“ Marmoush wechselte am 23. Januar für 75 Millionen Euro zu Manchester City. Zuvor war er der wohl beste Spieler der Hinrunde in der Bundesliga, hatte in 26 Begegnungen für die SGE 20 Tore erzielt und 14 vorbereitet. Seit seinem Abschied konnte die Eintracht nur drei von zehn Pflichtspielen gewinnen.