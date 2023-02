Kiel lässt Fridjonsson nicht ziehen

Holstein Kiel will seinen Mittelstürmer Holmbert Fridjonsson nicht nach Schweden ziehen lassen. Von den ‚Kieler Nachrichten‘ nach einem Interesse von Hammarby IF gefragt, antwortet Kiels Geschäftsführer Sport Uwe Stöver: „Wir haben kein Angebot vorliegen, aber bereits dem Spieler und seinem Berater gesagt, dass wir Holmbert in dieser Transferperiode nicht abgeben wollen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuvor hatte die schwedische Zeitung Aftonbladet berichtet, dass sich Fridjonsson in Hammarbys Visier befindet. In Schweden ist das aktuelle Transferfenster noch bis Ende März geöffnet. Im Sommer 2021 war der 1,95-Mann von Brescia Calcio an die Förde gewechselt. Der Durchbruch blieb lange aus, doch nun will Trainer Marcel Rapp verstärkt auf den Isländer setzen. Nach beendeter Leihe in Norwegen bei Lilleström spielte Fridjonsson zuletzt eine Halbzeit gegen den 1. FC Magdeburg (2:3) und bedankte sich mit einer Vorlage.

Lese-Tipp

Fortuna: Niemiec-Verlängerung in Arbeit