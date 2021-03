Mourinho muss bangen – bemüht sich Tottenham jetzt um Nagelsmann?

„Ich fühle mich in meiner Ehre verletzt“, hatte José Mourinho nach Tottenham Hotspurs 0:3-Debakel gegen Dinamo Zagreb mit finsterer Mine verlauten lassen. Das bittere Aus im Europa League-Achtelfinale markiert den bisherigen Tiefpunkt der bald eineinhalbjährigen Amtszeit des Portugiesen bei den Spurs.

Kein Wunder, dass Mourinho in England nun vielfach angezählt wird. So auch von der renommierten ‚Times‘. Der Starcoach, so berichtet die englische Tageszeitung, muss um seinen Job kämpfen und verliert immer mehr den Rückhalt von Klubboss Daniel Levy. Nicht nur, dass die Londoner aus der Europa League ausgeschieden sind, sie rangieren auch noch in der Liga auf einem enttäuschenden achten Rang.

Nachfolge-Favorit Nagelsmann

Wer könnte Mourinho nachfolgen? Eine Spur legten englische Medien vor Rund einem Monat in die Bundesliga zu RB Leipzig. Julian Nagelsmann sei der Favorit auf den Tottenham-Trainerposten, sobald der streitbare Amtsinhaber den Hut nehmen muss.

Gegenüber einem Job in der Premier League zeigte sich der begehrte RB-Coach ein ums andere Mal aufgeschlossen. Eine andere Frage ist, ob Nagelsmann tatsächlich Tottenham als nächste Station auswählen würde. Immerhin dürften sich aktuell noch erfolgreichere Klubs mit dem 33-Jährigen beschäftigen.