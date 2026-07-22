Romantisches Busquets-Comeback?

Der FC Barcelona könnte bald Sergio Busquets wieder in den eigenen Reihen begrüßen. Wie die ‚Sport‘ berichtet, hat sich der 38-Jährige mit den Verantwortlichen der Katalanen getroffen, um über ein mögliches Engagement auf der Trainerbank zu reden. Der Plan sehe vor, den langjährigen Sechser in der Zweitvertretung von Barça ins Trainerteam zu integrieren.

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Busquets hat erst Anfang des Jahres seine aktive Karriere bei Inter Miami beendet, entsprechend fehlen ihm noch die nötigen Lizenzen sowie Erfahrung für das Amt des Cheftrainers. Die Blaugrana sollen aber begeistert von der Idee sein, den ehemaligen La Masia-Schützling an den Verein zu binden. Für Barcelona stand Busquets insgesamt 722 Mal auf dem Rasen.