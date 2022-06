Marcelo: „Ich werde weiterspielen“

Real Madrid-Klublegende Marcelo denkt noch nicht daran, seine Karriere zu beenden. Im Rahmen seiner heutigen Verabschiedung verkündete der Brasilianer: „Ich werde weiterspielen.“ Der 34-Jährige fügte an: „Selbst wenn ich gegen Real Madrid spielen sollte, ist das kein Problem, weil ich ein Profi bin.“ Wo der Edeltechniker in Zukunft für Furore sorgen will, ist zurzeit noch nicht bekannt. Türkische Medien berichteten, dass Fenerbahce sich die Zusage gesichert haben soll.

Der Linksverteidiger mit Offensivdrang, dessen auslaufender Vertrag bei den Königlichen nicht verlängert wurde, zeigte sich bei seiner Abschiedsrede emotional berührt. Marcelo wird den Real-Anhängern als Spieler mit den meisten Titeln der Klubgeschichte in Erinnerung bleiben: Insgesamt wurde er fünfmal Champions League-Sieger, viermal Klubweltmeister, sechsmal spanischer Meister, zweimal spanischer Pokalsieger, fünfmal spanischer Superpokalsieger und dreimal europäischer Superpokalsieger. Zusammen ergibt das 25 Titel.