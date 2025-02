M’gladbach: Neuhaus-Entscheidung gefallen

Borussia Mönchengladbach lässt Florian Neuhaus zum türkischen Klub Besiktas ziehen. Informationen der ‚Bild‘ zufolge haben die Gladbacher dem Wechsel des 27-jährigen Mittelfeldspielers zugestimmt. Auch Neuhaus selbst habe Besiktas sein Ja-Wort gegeben.

Der Wechsel ist noch möglich, weil das Transferfenster der Süper Lig bis zum morgigen Dienstag geöffnet ist. Im Raum steht eine Leihe bis Saisonende inklusive anschließender Kaufoption, über die Höhe des Passus ist zur Stunde noch nichts bekannt.

Bei den Fohlen kam Neuhaus zuletzt so gut wie gar nicht zum Zug. Lediglich acht Bundesliga-Einsätze sammelte der technisch so beschlagene Rechtsfuß in der laufenden Saison. Beim jüngsten 1:1 gegen Eintracht Frankfurt spielte Neuhaus zwar zum ersten Mal über 90 Minuten, dennoch kann Gladbach-Trainer Gerardo Seoane offensichtlich gut auf den zehnfachen Nationalspieler verzichten.