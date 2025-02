Atlético holt Obando und parkt ihn bei Messi

Atlético Madrid hat sich die Dienste von Allen Obando gesichert. Der 18-Jährige wechselt aus Ecuador vom Barcelona SC zu den Rojiblancos, zunächst wird er aber an Inter Miami verliehen. Der Angreifer kostet dem Vernehmen nach über fünf Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Obando feierte bereits vor knapp einem Jahr sein Debüt in der A-Nationalmannschaft von Ecuador und ist ein vielversprechendes Talent aus Südamerika. In Equador ist der schnelle Angreifer bereits in der ersten Liga eine feste Größe, nun soll er an der Seite von Luis Suárez und Lionel Messi bei Inter Miami Erfahrungen sammeln, ehe dann der Schritt nach Europa folgt.