Angeliño denkt an Spanien-Rückkehr

Linksverteidiger Angeliño von RB Leipzig macht keinen Hehl daraus, dass er in nicht allzu ferner Zukunft wieder in seiner spanischen Heimat spielen möchte. „Ich möchte irgendwann in der Nähe meiner Familie sein. Ich war es immer gewohnt, dass Fußball für mich Priorität hat. Aber wenn man ein kleines Kind hat, verändern sich die Dinge. Ich vermisse meinen Sohn, ich möchte ihn aufwachsen sehen“, so der 25-Jährige laut ‚kicker‘ über seinen Sohn, der in Barcelona lebt.

Gerüchten zufolge bekundet mindestens ein Schwergewicht aus La Liga auch Interesse an Angeliño. Spanische Medien berichteten unlängst, dass Real Madrid den technisch versierten Linksfuß als Nachfolger für Marcelo im Auge hat. Der 33-jährige Brasilianer wird die Königlichen im Sommer verlassen. Angeliño steht noch bis 2025 in Leipzig unter Vertrag.