Ex-Schalker Wagner übernimmt Norwich

David Wagner hat wieder einen Trainerjob. Wie Norwich City offiziell verkündet, übernimmt der 51-jährige Übungsleiter ab sofort die Geschicke. Beim englischen Zweitligisten erhält Wagner einen Einjahresvertrag. Die Canaries blieben seit Saisonstart weit hinter den eigenen Erwartungen zurück und stehen momentan auf einem enttäuschenden elften Tabellenplatz.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit dem gebürtigen Frankfurter soll nun der Wiederaufstieg in die Premier League gelingen. Wagner, dem 2017 mit Huddersfield Town schon einmal der Aufstieg in Englands Beletage gelang, zeigt sich erfreut über seine neue Aufgabe: „Ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich bisher gesehen habe. Die Einrichtungen im Lotus Training Center sind erstklassig. Wir müssen jetzt nach vorne schauen und extrem hart arbeiten.“ Bundesliga-Fans kennen Wagner noch aus seiner Zeit bei Schalke 04 (2019 bis 2020). Zuletzt trainierte er den Schweizer Topklub BSC Young Boys (2021 bis 2022).

Lese-Tipp

Fast fix: Wagner übernimmt in England