Lewandowski-Vertrag: Kahn will reden & Hainer warten

„Das höre ich zum ersten Mal.“ Mit diesen Worten reagierte Robert Lewandowski, als ihm gesagt wurde, dass der FC Bayern ihn über den Sommer hinaus an der Säbener Straße halten will. Seitdem hat sich in dieser Causa wenig getan, Gespräche über eine Verlängerung des 2023 auslaufenden Vertrags haben weiterhin nicht stattgefunden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Oliver Kahn will dies wohl nun ändern. Laut der ‚Bild‘ will der Vorstandsboss „mit Lewandowski unbedingt verlängern und nun Persönliches mit dem Weltfußballer besprechen“. Zu klären sind die Fragen nach dem Gehalt – der FCB tut sich schwer, die aktuellen 24 Millionen Euro weiter aufzustocken – und nach der Vertragslänge.

Ob der geplante Vorstoß damit zusammenhängt, dass sich vermehrt abzeichnet, dass die Münchner bei Erling Haaland (21) von Borussia Dortmund keine Chance haben werden, bleibt Interpretationssache. Der Norweger entscheidet sich wohl zwischen Manchester City und Real Madrid. Auch der FC Bayern hatte sein Interesse hinterlegt.

Hainers Ruhe

Wann genau Verhandlungen mit Lewandowski stattfinden sollen, bleibt derweil unklar. Kahn scheint mittlerweile erkannt zu haben, dass die Zeit drängt. Der 33-jährige Torjäger soll schon angefressen sein, dass die Bayern sich so lange Zeit lassen. Präsident Herbert Hainer sieht dennoch keinen Grund zur Hektik.

Gegenüber dem ‚kicker‘ sagt er: „Robert Lewandowski weiß, dass wir alle ihn hier beim FC Bayern über die Maßen schätzen. Auch ich habe schon mehrmals meine Wertschätzung für ihn zum Ausdruck gebracht. Das Gleiche gilt für Manuel Neuer und Thomas Müller, die ebenfalls außergewöhnliche Persönlichkeiten in der Geschichte des FC Bayern sind. Wir gehen die Gespräche mit ihnen ganz entspannt an. Es ist noch genügend Zeit, und das wissen unsere Spieler. Jetzt gilt unsere gesamte Konzentration erst einmal unseren großen sportlichen Zielen, der zehnten Meisterschaft in Serie und dem Gewinn der Champions League.“ Ob Lewandowski auch so entspannt bleibt?