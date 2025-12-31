Menü Suche
VfB: Woltemade-Verkauf „wird einmalig bleiben“

von Remo Schatz - Quelle: Redaktionsnetzwerk Deutschland
Nick Woltemade mit dem DFB-Pokal @Maxppp

Nach dem Verständnis von Fabian Wohlgemuth wird der Verkauf im Sommer von Nick Woltemade (23) an Newcastle United wohl eine Singularität bleiben. „Das war ganz klar ein historischer Transfer für den Verein“, resümiert der Sportvorstand des VfB Stuttgart gegenüber dem ‚Redaktionsnetzwerk Deutschland‘, „so eine Konstellation mit all den Einflussfaktoren wird wahrscheinlich einmalig bleiben.“

Wohlgemuth hatte über Wochen mit dem FC Bayern verhandelt, wollte dem Rekordmeister in Sachen Ablöse aber nicht entgegenkommen. Schlussendlich schlug Newcastle United zu und verpflichtete den DFB-Stürmer für 75 Millionen Euro. Für Wohlgemuth wird die überraschende Offerte aus Nordengland „für sehr lange Zeit eine außergewöhnliche Geschichte“ bleiben.

