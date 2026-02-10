HSV: Spannende Alternative zu Kabar

Eigentlich sollte Almugera Kabar längst ein Spieler des Hamburger SV sein. Der 19-Jährige stand vor einem Wechsel von Borussia Dortmund zu den Rothosen, dieser platzte aber beim Medizincheck. Im Sommer könnte der Linksverteidiger dann doch noch im Volksparkstadion seine Zelte aufschlagen – wenn der HSV bis dahin nicht doch noch eine Alternative findet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Und diese könnte aus Frankreich kommen. Laut dem ‚Hamburger Abendblatt‘ steht Joseph Kalulu neben Kabar auf der Liste an potenziellen Neuzugängen. Der 21-Jährige sei schon am Deadline Day Thema gewesen, ein Transfer habe sich aber nicht mehr realisieren lassen. Im Sommer könnte dann ein zweiter Vorstoß folgen.

Verlässt Muheim den HSV?

Kalulus Bruder Pierre (25) spielt eine wichtige Rolle bei Juventus Turin, Joseph könnte in ähnliche Sphären vordringen. Der Linksverteidiger steht beim Pau FC in der Ligue 2 noch bis 2027 unter Vertrag und ist eine der Entdeckungen in der zweiten französischen Liga in dieser Saison.

Unter der Anzeige geht's weiter

Übrigens: Das Abendblatt hält es auch für möglich, dass im Sommer gleich zwei Linksverteidiger nach Hamburg wechseln. Wenn nämlich Miro Muheim (27) mit der Schweiz eine starke Weltmeisterschaft gelingt, könnte er nicht zu halten sein.