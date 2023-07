Zeitnahe Bayern-Verhandlungen: Mané winkt Reunion mit Firmino

Sadio Mané und Roberto Firmino (31) könnten in der kommenden Saison unter Umständen wieder gemeinsam auf Torejagd gehen. Fabrizio Romano zufolge drängt Al Ahli auf einen Transfer des 31-jährigen Senegalesen. Der Saudi-Klub plane eine Wiedervereinigung der beiden ehemaligen Profis des FC Liverpool. Die Verpflichtung von Firmino hat der saudische Verein schon eingetütet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Noch konkreter wird ‚Relevo‘. Dem Onlineportal zufolge bietet Al Ahli dem Offensivspieler des FC Bayern einen Dreijahresvertrag. Die Verhandlungen mit dem deutschen Rekordmeister sollen zeitnah aufgenommen werden. Gut möglich also, dass die Münchner das Missverständnis mit Mané nach einem Jahr bereits wieder beenden können.

Lese-Tipp

Rostock schlägt bei Bayern zu

In den vergangenen Tagen wurde auch Ronaldo-Klub Al Nassr mit dem 95-fachen Nationalspieler in Verbindung gebracht. Es scheint jedoch so, als befinde sich Al Ahli mittlerweile auf der Pole Position. Das Arbeitspapier von Mané an der Säbener Straße ist noch bis 2025 gültig. Den Bayern winkt also ein warmer Geldregen.