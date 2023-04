Werben um Neymar: Konkurrenz für Chelsea

Der FC Chelsea erhält im Buhlen um die Gunst von Neymar Konkurrenz. Wie der ‚Mirror‘ berichtet, zeigt mindestens ein weiterer Klub aus der Premier League Interesse am 31-jährigen Brasilianer von Paris St. Germain. Namentlich wird der Verein nicht genannt, in Frage kommen aber wohl nur Teilnehmer an der Champions League der kommenden Saison.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zwischen Chelsea-Boss Todd Boehly und PSG-Präsident Nasser Al-Khelaïfi kam es bereits zu einem Treffen in einem Hotel in Paris, um einen möglichen Neymar-Transfer zu besprechen. Dass die Pariser den Dribbelkünstler abgeben wollen, wird seit geraumer Zeit berichtet. Bis 2025 läuft dessen hochdotierter Kontrakt in der Stadt der Liebe noch. Ihn auf die Insel zu lotsen, wäre ein äußerst kostspieliges Unterfangen.

Lese-Tipp

Rüdiger: „PSG ist ein toller Verein, aber…“