Medien: Thiago-Abschied beschlossen – zwei Ziele im Gespräch

Lange zögerte Thiago mit der Unterschrift unter ein neues Arbeitspapier beim FC Bayern. Seit kurzem ist klar, warum. Der Mittelfeldspieler strebt einen Wechsel an. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat er einige Teamkollegen bereits über seine Entscheidung informiert.

Bleibt die Frage, wohin es den 29-Jährigen zieht. Dem Boulevard-Blatt zufolge kommen zwei mögliche Ziele infrage: Entweder Thiago heuert in der Premier League an oder er kehrt in die Primera División zurück.

Rückkehr in den Barça-Schoß?

Aus England soll der FC Liverpool seine Fühler ausgestreckt haben. Die Reds sind auf der Insel sportlich das Maß der Dinge und haben mit Jürgen Klopp einen herausragenden Trainer an der Seitenlinie. In La Liga kommt für Thiago wohl nur der FC Barcelona infrage.

Bei den Katalanen wurde der feine Techniker ausgebildet, er trägt die Barça-DNA im Herzen. Zudem kommt ins Mittelfeld der Blaugrana in diesem Sommer voraussichtlich eine Menge Bewegung. Arthur (23) soll an Juventus Turin abgegeben werden und auch Ivan Rakitic (32) und Arturo Vidal (33) sind Wechselkandidaten. Für den verlorenen Sohn Thiago könnte es der geeignete Moment sein, zurückzukehren.