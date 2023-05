Torhüter-Plan: Freiburg nimmt zwei Bundesliga-Keeper ins Visier

Nach guten Leistungen in den vergangenen Jahren macht Mark Flekken den nächsten Karriereschritt. Den Torhüter des SC Freiburg zieht es zum FC Brentford. Sportlich sicherlich ein Verlust für den Bundesliga-Fünften, doch Freiburg wäre nicht Freiburg, wenn es nicht einen klaren Plan gäbe, wie der 29-jährige Niederländer zu ersetzen ist.

Die neue Nummer eins im Breisgau soll Noah Atubolu werden, das kommunizierten die Verantwortlichen bereits klar. Der deutsche U21-Nationalspieler reifte bislang in der zweiten Mannschaft des SCF, durfte sich aber auch schon in der Europa League und im DFB-Pokal zeigen und erhält nun das volle Vertrauen.

Dem 21-Jährigen soll nach Möglichkeit eine erfahrene neue Nummer zwei an die Seite gestellt werden. Im Fokus der Freiburger sind dabei Torhüter, die in der abgelaufenen Saison noch regelmäßig in der Bundesliga spielten. Die ‚Badische Zeitung‘ bringt Alexander Schwolow (30) und Florian Müller (25) mit den Breisgauern in Verbindung.

Erstgenannter stand in 25 Saisonspielen für Schalke 04 auf dem Platz, wobei er von seinem Stammverein Hertha BSC an die Königsblauen verliehen war. Müller absolvierte 20 Einsätze für den VfB Stuttgart, verlor seinen Stammplatz aber Februar. Gemeinsam haben beide, dass sie zu einem früheren Zeitpunkt ihrer Karriere schon einmal die Nummer eins in Freiburg waren.

Auch Kastenmeier ein Kandidat

Neben dem Duo zeigt Freiburg laut der ‚Badischen Zeitung‘ auch Interesse an Florian Kastenmeier. Der 25-Jährige spielt zwar nicht in der ersten Liga, sondern bei Fortuna Düsseldorf in Liga zwei, ist dort aber die klare Nummer eins. Auf welchen Kandidaten es am Ende hinauslaufen wird, ist unklar.