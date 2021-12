Winterwechsel? Younes verhandelt mit Italien-Klub

Amin Younes könnte Eintracht Frankfurt im Winter den Rücken kehren und zurück in die Serie A wechseln. Der geschasste Mittelfeldspieler wurde in Begleitung seines Beraters von der ‚Bild‘ im Gespräch mit Sportdirektor Johannes Spors gesichtet, der seit Kurzem beim FC Genua tätig ist.

Unter der Anzeige geht's weiter

Rund eine Stunde lang verhandelten die Parteien laut der Boulevardzeitung. Genua steht nach 17 Spieltagen auf einem Abstiegsplatz und kämpft um den Klassenerhalt. Younes könnte der lahmen Offensive des Hafenklubs einen neuen Impuls geben und gleichzeitig seine Karriere wiederbeleben.

Der 28-Jährige war im vergangenen Sommer in Ungnade gefallen, nachdem er einen Transfer zum saudi-arabischen Klub Al-Shabab auf der Zielgeraden platzen ließ. Seitdem ist Younes suspendiert und absolvierte in der laufenden Saison lediglich 37 Minuten in der ersten Runde des DFB-Pokals. Aktuell ist Younes noch von der SSC Neapel an die SGE ausgeliehen, dort läuft sein Vertrag noch bis 2023.