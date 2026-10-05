Conte will einen Klub retten

Antonio Conte hat für einen möglichen neuen Trainerjob konkrete Vorstellungen. Im Interview mit ‚The Athletic‘ sagt der Erfolgstrainer: „Es gibt viele Vereine, die ihre Geschichte ein wenig aus den Augen verloren haben. Ich würde gerne zu einem dieser Vereine gehen, um diese Geschichte wieder ins Rampenlicht zu rücken und ihr neuen Glanz zu verleihen.“

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Conte braucht „Vereine, in denen Druck herrscht, bei denen man letztendlich ganz genau weiß, dass man nicht einfach nur mitmacht, sondern um den Sieg kämpft“. Zuletzt trainierte er die SSC Neapel. Der 57-Jährige hat eine beeindruckende Vita vorzuweisen und gewann bereits mit drei verschiedenen Klubs die italienische Meisterschaft.