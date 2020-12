Barça: Kommt ein Coutinho-Ersatz?

Der FC Barcelona ist offenbar nicht in der Lage, Ersatz für den verletzten Philippe Coutinho (28) an Bord zu holen. Einem Bericht der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge gibt der finanzielle Spielraum die Verpflichtung einer Offensivkraft im Winter nicht her. Wunschspieler Memphis Depay (26) soll erst im Sommer ablösefrei zu den Blaugrana stoßen.

Coutinho hatte sich am Dienstag beim 1:1 gegen SD Eibar eine Verletzung am äußeren Meniskus im linken Knie zugezogen. Wie lange der Brasilianer ausfallen wird, ist noch nicht bekannt. Weil bis März auch Ansu Fati (18) verletzungsbedingt passen muss, fehlen Barça in der Offensive zunehmend die Alternativen.