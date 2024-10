Udinese verkündet Solet-Deal

Rund einen Monat nach dem italienischen Transferschluss holt Udinese Calcio noch einen Neuzugang. Oumar Solet unterschreibt beim Serie A-Vertreter, der zur genauen Vertragslaufzeit keine Angaben macht.

Solet war in der vergangenen Saison für RB Salzburg am Ball, löste den Vertrag mit dem Innenverteidiger im September aber auf. Im Sommer zeigte die TSG Hoffenheim konkretes Interesse am 24-Jährigen, der im Kraichgau jedoch durch den Medizincheck fiel. In Udine ist Solet ab Januar spielberechtigt.